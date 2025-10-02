Nuove ricerche archeologiche dell' ateneo leccese col suporto dei sommozzatori della guardia costiera

Lecceprima.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE CESINE (Vernole) – La guardia costiera supporta Unisalento nella ricerca archeologica. I militari del battello veloce dell’ufficio di Otranto, assieme ai colleghi di San Cataldo e del Nucleo subacquei di San Cataldo, hanno infatti affiancato il gruppo di archeologi sub dell’ateneo leccese. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuove - ricerche

Sesso dei figli: non solo questione di fortuna. Nuove ricerche svelano il ruolo dell’età materna e delle scelte familiari

Le nuove ricerche svelano un panorama sorprendente fatto di dettagli sensoriali e universi onirici inattesi

Lecce, alle Cesine nuove ricerche sul «porto ritrovato» dell'antica Lupiae - Continuano le ricerche sul «Porto ritrovato» dell'antica Lupiae sui fondali dell'oasi delle Cesine. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

nuove ricerche archeologiche ateneoCastrum Novum, novità e nuove scoperte: grande partecipazione per la conferenza in Comune - Proseguono a spron battuto gli scavi a Castrum Novum, l’antica colonia romana di Santa Marinella che passo dopo passo continua ad offrir ... Lo riporta trcgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Nuove Ricerche Archeologiche Ateneo