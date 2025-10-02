Nuove ricerche archeologiche dell' ateneo leccese col suporto dei sommozzatori della guardia costiera
LE CESINE (Vernole) – La guardia costiera supporta Unisalento nella ricerca archeologica. I militari del battello veloce dell’ufficio di Otranto, assieme ai colleghi di San Cataldo e del Nucleo subacquei di San Cataldo, hanno infatti affiancato il gruppo di archeologi sub dell’ateneo leccese. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: nuove - ricerche
Sesso dei figli: non solo questione di fortuna. Nuove ricerche svelano il ruolo dell’età materna e delle scelte familiari
Le nuove ricerche svelano un panorama sorprendente fatto di dettagli sensoriali e universi onirici inattesi
Le nuove ricerche svelano un panorama sorprendente fatto di dettagli sensoriali e universi onirici inattesi - X Vai su X
Mercoledì 8 ottobre, nell'ambito della rassegna "Gli Etruschi: nuove ricerche, nuove scoperte, nuove storie" organizzata dalle Gallerie degli Uffizi e dall'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, il Prof Jacopo Tabolli terrà la conferenza "La fine degli Etruschi - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, alle Cesine nuove ricerche sul «porto ritrovato» dell'antica Lupiae - Continuano le ricerche sul «Porto ritrovato» dell'antica Lupiae sui fondali dell'oasi delle Cesine. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Castrum Novum, novità e nuove scoperte: grande partecipazione per la conferenza in Comune - Proseguono a spron battuto gli scavi a Castrum Novum, l’antica colonia romana di Santa Marinella che passo dopo passo continua ad offrir ... Lo riporta trcgiornale.it