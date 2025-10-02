Nuove manifestazioni per la Flotilla e Gaza in tutta Italia A Milano e Roma più di 60mila in piazza Tensione ai cortei di Torino Napoli Firenze e Bologna – I video
Sono centinaia di migliaia le persone che dal tardo pomeriggio hanno preso posizione in decine di piazze italiane con bandiere palestinesi, striscioni e cori. A Firenze un gruppo di manifestanti è riuscito a forzare il cordone di polizia e ha occupato i binari della stazione di Santa Maria Novella. E si iniziano già a contare i primi feriti tra gli agenti in antisommossa. Tensioni a Firenze, bombe carta contro la polizia. «Se vogliamo bloccare il sionismo dobbiamo bloccare tutto ora». Il corteo, partito da piazza Indipendenza, si è diretto verso la stazione forte dei suoi 2mila partecipanti. «Gaza Gaza vincerà», gridano i manifestanti portado avanti lo striscione con la frase «Blocchiamo tutto». 🔗 Leggi su Open.online
Nuove manifestazioni per Gaza oggi in tutta Italia: "Occupiamo le piazze delle città"
