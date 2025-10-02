Nuove leve | la moda italiana che nasce fuori dalle passerelle
La Milano Fashion Week, edizione SpringSummer 2026, sarà ricordata come quella dei grandi debutti – Demna per Gucci, Dario Vitale da Versace, Louise Trotter a Bottega Veneta – ma chi si è spinto oltre le luci della ribalta ha trovato un fermento altrettanto vitale. Un panorama costellato di progetti collaterali, brand emergenti, performance e piattaforme educative che hanno offerto un racconto alternativo della moda italiana. Meno legato alla spettacolarizzazione dei big brand, più radicato nell’urgenza di dare voce a una generazione che sta ancora cercando la propria identità. Scuole, fondazioni e piccoli marchi emergenti si sono fatti spazio tra i big della moda internazionale proponendo la loro visione: ancora entusiasta ma al tempo stesso realista. 🔗 Leggi su Amica.it
