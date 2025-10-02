Nuove ambulanze da Novara all' Ucraina

Novaratoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove ambulanze per l'Ucraina partiranno da Novara.La comunità ucraina in Italia, attraverso l’Esarcato Ucraino, ha promosso una raccolta fondi per rispondere alla richiesta di aiuto umanitario della città di Khmelnytskyi. Con le donazioni raccolte sarà possibile inviare nuove ambulanze. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

