Nuove ambulanze da Novara all' Ucraina

Nuove ambulanze per l'Ucraina partiranno da Novara.La comunità ucraina in Italia, attraverso l’Esarcato Ucraino, ha promosso una raccolta fondi per rispondere alla richiesta di aiuto umanitario della città di Khmelnytskyi. Con le donazioni raccolte sarà possibile inviare nuove ambulanze. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Tre nuove ambulanze in regione per rafforzare i soccorsi dalla montagna alla costa

Un momento di grande orgoglio per la nostra comunità! In occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di attività della Croce Blu, sono state presentate due nuove ambulanze che andranno a potenziare il servizio a supporto dei cittadini. Un grazie di cuore e Vai su Facebook

Ucraina: colpito edificio governativo a Kiev, Trump pronto a nuove sanzioni a Mosca - La Russia ha lanciato 823 attacchi in tutta l'Ucraina in un massiccio attacco notturno, di cui 54 droni e nove missili hanno colpito i loro obiettivi, mentre è scoppiato un incendio nel principale ... it.euronews.com scrive

Ucraina, Trump apre a nuove sanzioni contro Russia: "Sono pronto" - Donald Trump pronto alla 'fase due' contro la Russia per spingere Vladimir Putin a fermare la guerra in Ucraina. Lo riporta adnkronos.com