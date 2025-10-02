Nuova Suzuki Grand Vitara 2027 sostituirà la Across su base Rav4?
C’è “rumore” sulle anticipazioni della nuova Suzuki Grand Vitara. Non tutto è confermato, ma possiamo fare un quadro di come potrebbe essere, e quali sono le ipotesi più probabili. Vediamo quelle che potrebbero essere le specifiche dell’auto. Cosa si sa cosa si ipotizza. Ecco i punti emersi finora: Aspetto Possibile caratteristica novità Commenti Motorizzazioni Si parla di versioni ibridi: un motore a benzina da circa 1,5 l con mild hybrid; altre varianti più spinte con “strong hybrid” o ibrido più evoluto. L’ibrido è una tendenza ormai forte, per abbassare consumi ed emissioni. Versione 7 posti Una delle ipotesi è che sarà disponibile anche con 7 posti, o almeno varianti a sei-ssette posti per mercati specifici. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
