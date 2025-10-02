Nuova Sondrio | doppio colpo sul mercato

Il presidente Michele Rigamonti era stato molto chiaro: per uscire dal momento complicato che sta attraversando la Nuova Sondrio era necessario intervenire anche sul mercato.Detto fatto, visto che la società biancazzurra, proprio pochi minuti fa ha ufficializzato un doppio colpo in entrata.Il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it