Nuova Smart #2 il Ceo Adelmann | Sarà una vettura per il grande pubblico con autonomia da auto vera e un prezzo abbordabile

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministratore delegato Dirk Adelmann risponde alla domanda principale sul ritorno, previsto nel 2026, della celebre due posti. "Stiamo stressando gli ingegneri per trovare il miglior compromesso di costo delle batterie e l'equipaggiamento più razionale. Sarà un modello per il grande pubblico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuova smart 2 il ceo adelmann sar224 una vettura per il grande pubblico con autonomia da auto vera e un prezzo abbordabile

© Gazzetta.it - Nuova Smart #2, il Ceo Adelmann: "Sarà una vettura per il grande pubblico, con autonomia da auto vera e un prezzo abbordabile"

In questa notizia si parla di: nuova - smart

Nuova Smart Roadster: nel 2026 torna come sportiva elettrica

Villa Madrè, nuova vita 28 appartamenti smart. Vista sul verde da sogno

Sitael inaugura a Pisa la sua nuova Smart Space Factory 4.0

Nuova Smart #2, il Ceo Adelmann: "Sarà una vettura per il grande pubblico, con autonomia da auto vera e un prezzo abbordabile" - L'amministratore delegato Dirk Adelmann risponde alla domanda principale sul ritorno, previsto nel 2026, della celebre due posti. Come scrive msn.com

nuova smart 2 ceoSmart ForFour si prepara a tornare: l'erede si chiamerà Smart #4 - Il nuovo modello sarà strettamente correlato con la più piccola Smart #2 con cui condividerà la medesima piattaforma ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuova Smart 2 Ceo