Nuova sede a Leffe per l’Associazione carabinieri della Media Val Seriana

Una giornata di festa, per inaugurare un punto di ritrovo e promuovere l’impegno di un’associazione che fa della solidarietà il proprio quotidiano orgoglio. È in programma domenica 5 ottobre, dopo la messa delle 10 nella chiesa di San Martino, l’inaugurazione a Leffe della nuova sede dell’Associazione Carabinieri Media Val Seriana. Il gruppo, oggi presieduto da Renato Paganessi, è operativo in Val Seriana da quasi quarant’anni, essendo nato a Gandino nel 1988. La sede sociale da oltre dieci anni è a Leffe, sino ad ora nelle sale di Palazzo Mosconi. I nuovi spazi rientrano fra quelli creati con la radicale ristrutturazione da parte del Comune del Paro San Martino, inaugurato nella sua nuova veste lo scorso 1 maggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nuova sede a Leffe per l’Associazione carabinieri della Media Val Seriana

