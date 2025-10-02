Nuova ondata di maltempo venti e temporali | scatta l’allerta
Piogge intense, raffiche di vento e temporali improvvisi si abbattono in queste ore sul Paese, complicando la giornata di giovedì 2 ottobre e costringendo la Protezione civile a diramare nuovi avvisi di allerta per diverse zone del Centro-Sud. Il quadro meteorologico in evoluzione La configurazione sinottica delle ultime ventiquattro ore evidenzia l’approfondirsi di un’area depressionaria . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Quando torna il caldo a Roma e quanto durerà la nuova ondata di calore: le previsioni meteo
Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo
Nuova ondata di caldo sull’Italia, ma arrivano anche temporali: ecco dove
Cesenatico si blinda contro il vento: scatta il piano di difesa - L'allerta meteo gialla, già in vigore, è stata prorogata per le prossime 24 ore
Nuova ondata di maltempo in arrivo a Napoli, diramata l'allerta meteo - La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste.