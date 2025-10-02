Nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2026
(Adnkronos) – La nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 è stata progettata per affrontare le sfide più dure e confermarsi regina assoluta nelle competizioni internazionali. Portata in gara con successo dal pluricampione del mondo Manuel Lettenbichler, questa versione aggiornata eleva ulteriormente gli standard grazie a innovazioni tecniche e dettagli esclusivi che ne rafforzano il carattere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
