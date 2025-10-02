Nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2026

Periodicodaily.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 è stata progettata per affrontare le sfide più dure e confermarsi regina assoluta nelle competizioni internazionali. Portata in gara con successo dal pluricampione del mondo Manuel Lettenbichler, questa versione aggiornata eleva ulteriormente gli standard grazie a innovazioni tecniche e dettagli esclusivi che ne rafforzano il carattere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - hardenduro

Nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 - La nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 evolve con sospensioni WP, raffreddamento aggiornato ed estetica esclusiva ... Secondo msn.com

nuova ktm 300 excKTM 300 EXC Hardenduro: l’arma definitiva per l’enduro più duro - La KTM 300 EXC Hardenduro 2026 unisce motore 300cc TPI, sospensioni WP XACT riviste e componenti rinforzati per l'enduro estremo. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuova Ktm 300 Exc