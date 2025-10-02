Nuova iniziativa a sostegno di Gaza organizzato un momento di preghiera alla Stazione

Arriva una nuova iniziativa a sostegno del popolo palestinese e degli abitanti di Gaza. Il 4 ottobre, che coincide con la festa di San Francesco di Assisi, i Frati Minori hanno organizzato un momento di preghiera alla Stazione centrale. Chiunque, dalle 9:30 alle 12, potrà sostare per una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Atitech investe sul wellness dei dipendenti: nuova iniziativa in collaborazione con Youhealthy

Atitech investe sul benessere dei dipendenti: nuova iniziativa in collaborazione con Youhealthy

Segnali d’Italia, l’iniziativa. Nuova vita per gli abiti usati: "La boutique diventa solidale"

Trump lancia una nuova iniziativa per ridurre il costo dei farmaci negli Stati Uniti, coinvolgendo Pfizer e introducendo un sito per l’acquisto diretto a prezzi scontati. Ma non tutti sono convinti che darà i risultati sperati. - X Vai su X

Flotilla turca e imbarcazioni siciliane insieme per sfidare il blocco navale su Gaza - Flotilla turca e siciliana in missione congiunta per rompere il blocco israeliano: ecco cosa sta succedendo dopo il fermo della Global Sumud Flotilla. Come scrive notizie.it

Sostegno allo sciopero generale per Gaza: il comunicato dei cdr del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it - I giornalisti che sostengono la mobilitazione, pur continuando a informare, devolveranno il compenso della giornata lavor ... Riporta ilfattoquotidiano.it