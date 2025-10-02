Nuova iniziativa a sostegno di Gaza organizzato un momento di preghiera alla Stazione

Messinatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva una nuova iniziativa a sostegno del popolo palestinese e degli abitanti di Gaza. Il 4 ottobre, che coincide con la festa di San Francesco di Assisi, i Frati Minori hanno organizzato un momento di preghiera alla Stazione centrale. Chiunque, dalle 9:30 alle 12, potrà sostare per una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

