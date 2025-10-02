Nuova illuminazione per l’impianto sportivo Franchini

Nella giornata di ieri, è stato inaugurato il nuovo sistema di illuminazione del campo da baseball dell’impianto sportivo Franchini. L’intervento ha visto l’installazione di 4 nuovi pali ottogonali zincati e 16 nuovi punti luce dotati di tecnologia Led, in sostituzione di parti del precedente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

