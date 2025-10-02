Ancona, 2 ottobre 2025 – Fosse una squadra di calcio, mister Francesco Acquaroli schiererebbe il sestetto della nuova giunta regionale col classico schema 3-1-1-1, in attesa di chiamare in campo dalla panchina altri due assessori per un esecutivo in formato extralarge, non appena la nuova legge approvata dal Parlamento (“Disposizioni in materia di giunte e consigli regionali”) sarà recepita nello Statuto della Regione Marche. Ecco, prima serviranno un passaggio in giunta e poi una doppia lettura in Consiglio regionale. A occhio e croce diciamo che la pratica potrebbe essere sbrigata nel giro di qualche mese, entro l’estate o giù di lì, secondo le previsioni più ottimistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuova giunta della Regione Marche: spunta Consoli per Forza Italia, Pasqui verso la guida del Consiglio