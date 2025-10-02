Nuova giunta della Regione Marche | spunta Consoli per Forza Italia Pasqui verso la guida del Consiglio
Ancona, 2 ottobre 2025 – Fosse una squadra di calcio, mister Francesco Acquaroli schiererebbe il sestetto della nuova giunta regionale col classico schema 3-1-1-1, in attesa di chiamare in campo dalla panchina altri due assessori per un esecutivo in formato extralarge, non appena la nuova legge approvata dal Parlamento (“Disposizioni in materia di giunte e consigli regionali”) sarà recepita nello Statuto della Regione Marche. Ecco, prima serviranno un passaggio in giunta e poi una doppia lettura in Consiglio regionale. A occhio e croce diciamo che la pratica potrebbe essere sbrigata nel giro di qualche mese, entro l’estate o giù di lì, secondo le previsioni più ottimistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuova - giunta
Leoncavallo, i giorni delle scelte: oggi in giunta il bando sulla nuova sede
Nuova giunta regionale Marche, schema a sei
Il rebus della nuova giunta regionale tra la granata Bugaro e il patto di Antonini
Sant'Arsenio. Dopo la mozione di sfiducia a Vricella, il sindaco nomina la nuova Giunta: Rosangela Macchia è il nuovo vicesindaco, entra anche Luigi Biscotti come assessore - facebook.com Vai su Facebook
Patronato 50&più Enasco, eletta la nuova giunta: il presidente è Enzo Costa https://ift.tt/lYR8Vhi - X Vai su X
Il rebus della nuova giunta regionale tra la granata Bugaro e il patto di Antonini - ANCONA La giunta Acquaroli I, salvo un paio di caselle, è stata una delle migliori che la Regione Marche ricordi. Lo riporta msn.com
Nuova giunta regionale Marche, schema a sei - Consiglio: oltre al sindaco di Fermo e al ... Come scrive msn.com