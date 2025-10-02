Nuova Cittadella dello Sport di Tortona | al via il 18 ottobre con un padel tra Totti Vieri & co
L'evento di presentazione della nuova struttura sosterrà l'Associazione Para Padel Project, presenti anche Federica Nargi e Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: nuova - cittadella
Ecco la nuova cittadella dello sport di Carate: grande festa e parata di star con Galliani, Fabio Rovazzi e Sarah Toscano
A Santarcangelo prendono forma la nuova palestra e la Cittadella dello Sport
Cittadella, in difesa ufficiale Gatti. Verso la nuova C: il 25 luglio i gironi, il 28 calendario
Nuova collezione Duno in negozio! #duno #ariannaboutiquecittadella #ariannaboutiquechioggia #ariannaboutiquesottomarina Vai su Facebook
Più verde, decoro e parcheggi. Ecco la "nuova" cittadella del sociale https://ift.tt/p9HOc5Q - X Vai su X
La Cittadella dello Sport di Tortona è un gioiello: la nuova casa del Derthona Basket - Il Derthona Basket ha debuttato ufficialmente nella sua nuova casa, la Cittadella dello Sport di Tortona: un palazzetto che ospita fino a 5mila spettatori, un autentico gioiello di modernità ed effici ... Lo riporta sport.sky.it
Domenica l’inaugurazione del Palazzetto della Cittadella dello Sport di Tortona: sold out tutti i 5 mila posti - TORTONA – È arrivato il grande giorno per Tortona e per la Bertram Derthona Basket. Come scrive radiogold.it