Nuova aggressione nel carcere di Bari | poliziotto colpito con pugni e schiaffi da un detenuto

Baritoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere di Bari. L'episodio, denunciato dal sindacato Fns Cisl, si sarebbe verificato nella giornata di giovedì 2 ottobre.L'agente, secondo una ricostruzione, sarebbe stato inizialmente minacciato, quindi colpito con pugni e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - aggressione

Nuova aggressione a medico e guardia giurata dell'ospedale Papardo, per l'agente prognosi di trenta giorni

Sarno, nuova aggressione in ospedale: Odierna (FdI) accusa la Regione

Torino Porta Nuova, l'avvocata denuncia un'aggressione: "Spintonata e insultata da un controllore"

nuova aggressione carcere bari"A Bari urge un nuovo carcere" - Troppi detenuti, droga e telefonini nelle celle, personale in servizio insufficiente. Lo riporta rainews.it

nuova aggressione carcere bariBari, detenuto tenta un'estorsione dal carcere con una videochiamata dal cellulare - L'uomo, vicino al clan Strisciuglio, voleva 20mila euro da padre e figlio come risarcimento per la sua detenzione ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Aggressione Carcere Bari