Nuova aggressione nel carcere di Bari | poliziotto colpito con pugni e schiaffi da un detenuto
Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere di Bari. L'episodio, denunciato dal sindacato Fns Cisl, si sarebbe verificato nella giornata di giovedì 2 ottobre.L'agente, secondo una ricostruzione, sarebbe stato inizialmente minacciato, quindi colpito con pugni e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
