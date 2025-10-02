Nuoto Massa doppio oro Master 40 al campionato nazionale | Lo dedico a me e ai miei amici gialloneri dell’Avane
Chiusura di stagione col botto per il nuotatore di fondo empolese Francesco Massa. Dopo il quinto posto di categoria alla Romito Swim Race di Quercianella, infatti, l’atleta tesserato per il Blf Livorno ha vinto una doppia medaglia d’oro Master 40 nel campionato nazionale Csi di domenica scorsa ad Albissola (Sa). La competizione fa parte del circuito " I’m Ponente ", con Massa che aveva già vinto il mezzo miglio (800 metri) nella prima tappa di giugno a Bergeggi (Ge). Stavolta, oltre che su questa distanza, l’empolese si è imposto anche nel miglio. "Mi ero promesso di cimentarmi in entrambi ed è andata alla grande – commenta con soddisfazione Massa –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
