Nuoto Gianmarco Sansone sarà premiato dal Comune di Poggio a Caiano
Prato, 2 ottobre 2025 - La scorsa estate ha concluso le Universiadi di Rhine-Ruhr, in Germania, conquistando due medaglie: prima l'oro individuale nei 100 farfalla, poi il bronzo nella staffetta 4X100 misti insieme ai compagni di Nazionale Pietro Ubertalli, Alessandro Fusco e Lorenzo Actis Dato. Ed il prossimo 18 ottobre, Gianmarco Sansone sarà premiato anche dall'amministrazione comunale di Poggio a Caiano, con il sindaco Riccardo Palandri che gli conferirà un nuovo riconoscimento per aver tenuto alto sul piano del nuoto il nome della realtà poggese. Il premio sarà conferito all'atleta classe 2000 durante una cerimonia pubblica che si terrà nella sala della Giostra del palazzo comunale a partire dalle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it
