Nuoto Di Sabato brilla nei campionati tricolori Master di Alghero
Sabato scorso Simone di Sabato ha brillato nell’ultima tappa dei campionati italiani svoltasi ad Alghero. La mattina si è aperta con la gara di 5 km, dove il nuotatore ferrarese del Nuoto Grosseto ha gestito la competizione in modo impeccabile, conquistando il primo posto assoluto nella categoria Master e ovviamente anche primo nella categoria M 45 con un tempo di 1:04’16. Dietro di lui, Marco Masini dell’Atlantide ha chiuso al secondo posto con un tempo di 1:12’44, seguito da Diego Rifugiato del Nuoto Club Cagliari, che ha terminato la gara con un tempo di 1:12.45. Nel pomeriggio, l’atleta ha nuovamente impressionato nella gara del miglio, imponendo il suo ritmo sin dalle prime bracciate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
