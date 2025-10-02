Nunziata dopo il 2-2 contro Cuba | Siamo stati ingenui ma i rigori sono Inaccettabili
Le parole di Carmine Nunziata, ct dell’Italia U20, dopo il pareggio nel Mondiale contro Cuba per 2-2. Tutti i dettagli in merito. Il tecnico dell’ Italia Under 20 italiana, Carmine Nunziata, non ha nascosto la sua delusione dopo il pareggio 2-2 ottenuto contro i pari età di Cuba nella seconda giornata del Gruppo D del Mondiale di categoria, giocata all’‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso. Per Nunziata, questa partita non doveva rappresentare una difficoltà, ma la squadra si è complicata la vita con errori evitabili. “Questa partita non doveva rappresentare un’insidia: ce la siamo creata noi, commettendo ingenuità in alcuni falli da ammonizione e rimanendo poi in dieci,” ha commentato il ct. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: nunziata - dopo
Ha preso il via in Cile il Mondiale Under 20, e l'Italia di Carmine Nunziata vuole essere tra le grandi protagoniste del torneo, presentandosi da vice campione del mondo dopo aver sfiorato il titolo due anni fa Contro l'Australia, prima gara degli azzurrini nell - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali Under 20, Italia rimontata: da 2-0 a 2-2 contro Cuba. Pesa l'espulsione di Iddrissou - Gli azzurrini pareggiano al secondo appuntamento dei Mondiali: da 2- Da msn.com