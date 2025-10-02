Le parole di Carmine Nunziata, ct dell’Italia U20, dopo il pareggio nel Mondiale contro Cuba per 2-2. Tutti i dettagli in merito. Il tecnico dell’ Italia Under 20 italiana, Carmine Nunziata, non ha nascosto la sua delusione dopo il pareggio 2-2 ottenuto contro i pari età di Cuba nella seconda giornata del Gruppo D del Mondiale di categoria, giocata all’‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso. Per Nunziata, questa partita non doveva rappresentare una difficoltà, ma la squadra si è complicata la vita con errori evitabili. “Questa partita non doveva rappresentare un’insidia: ce la siamo creata noi, commettendo ingenuità in alcuni falli da ammonizione e rimanendo poi in dieci,” ha commentato il ct. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nunziata dopo il 2-2 contro Cuba: «Siamo stati ingenui, ma i rigori sono Inaccettabili»