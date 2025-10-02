Nucleo di valutazione ecco il bando per tre posti per esperti esterni

Casertanews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cesa ha pubblicato un bando pubblico per la nomina di tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione per l’anno amministrativo 20252026. Uno dei membri sarà scelto dal sindaco come presidente dell’organismo.Il Nucleo di Valutazione ha un ruolo strategico nell’amministrazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nucleo - valutazione

Bucci e il Nucleo di valutazione: il Pd chiede chiarezza

Nucleo di valutazione. La squadra del sindaco

Psr, sul Burc il bando per specialisti di supporto al nucleo di valutazione - 26 del 13 maggio 2013, è stato approvato il Bando per la selezione di 5 figure ... Da regione.campania.it

Nucleo di valutazione. Avanza Bonciolini. Malumori a sinistra - "Stiamo provvedendo alla proroga del nucleo di valutazione in carica, in attesa di pubblicare il bando esplorativo per la nuova selezione. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Nucleo Valutazione Bando Tre