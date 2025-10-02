Nucleare il disegno di legge a Palazzo Chigi Nella bozza previsti 60 milioni di investimenti e una nuova Autorità
Manca solo l’ultimo passaggio in consiglio dei ministri, previsto per giovedì sera, poi la legge delega sul nucleare andrà in Parlamento. E stando alla bozza del disegno di legge circolata nelle ultime ore e che ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare, lo stanziamento complessivo per gli investimenti previsti ammonta a 60 milioni di euro in tre anni, mentre è al vaglio l’istituzione di una nuova Authority per la sicurezza nucleare. “Entro i 12 mesi successivi dobbiamo redigere le norme d’attuazione” ha dichiarato in queste ore il ministro dell’Ambiente e dell’Energia, Gilberto Pichetto Fratin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
