Nucleare Cdm approva Ddl Pichetto su nucleare sostenibile
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, lo schema di disegno di legge recante la delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. "Con questo provvedimento – ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin – l'Italia si dota di uno strumento fondamentale per guardare al futuro con realismo e ambizione. Vogliamo essere protagonisti delle nuove tecnologie, dagli SMR e AMR fino alla fusione, nel quadro della neutralità tecnologica e della transizione energetica europea. Il nucleare sostenibile è una scelta di innovazione, sicurezza e responsabilità verso i cittadini, imprese e verso l'ambiente".
#PapaLeoneXIV Il piano di pace per #Gaza da approvare, i movimenti della #Flotilla che non sfocino in violenza, le parole sull'uso del nucleare da parte degli Usa. Sono alcuni temi toccati dal Papa a Castel Gandolfo prima del rientro in Vaticano
#PapaLeoneXIV Il piano di pace per #Gaza da approvare, i movimenti della #Flotilla che non sfocino in violenza, le parole sull'uso del nucleare da parte degli Usa. Sono alcuni temi toccati dal Papa a Castel Gandolfo prima del rientro in Vaticano
Nucleare, il Ddl arriva in Cdm: così il Governo prepara il ritorno dell'atomo - La delega prevede un riordino totale: dalle nuove centrali alla gestione delle scorie.