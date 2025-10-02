Nubifragio grandine e disagi | stazione in tilt auto bloccate nel fiume di fango

OSTUNI - Un violento nubifragio ha colpito oggi (2 ottobre 2025) anche la stazione ferroviaria di Ostuni, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere diverse auto rimaste intrappolate nell'acqua. L'episodio si è verificato nel pomeriggio, quando il maltempo si è abbattuto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

