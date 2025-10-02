Nubifragio a Ostuni si cerca un disperso Binari allagati | fermi i treni Frecciarossa Roma-Lecce
Un violento nubifragio ha colpito nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre Ostuni (Brindisi) e la sua marina, trasformando la?Città Bianca? in un vero e proprio scenario di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Meteo 4°C. . ? La sicilia nella morsa del maltempo, immagini che giungono da Licata (AG), dove si sta scatenando un'autentico nubifragio @sebi__ph - facebook.com Vai su Facebook
Nubifragio nell’Agrigentino, una donna dispersa a Favara - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Nubifragio nell’Agrigentino, una donna dispersa a Favara" pubblicato il 2 Ottobre 2025 a firma di fq ... ilfattoquotidiano.it scrive
Nubifragio nell'Agrigentino, donna dispersa - La donna sarebbe stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata. Come scrive msn.com