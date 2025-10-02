Nubia Z80 Ultra surclassa gli attuali top di gamma negli ultimi benchmark

Stando ad alcuni recenti benchmark, il nuovo Nubia Z80 Ultra avrebbe superato la maggior parte degli attuali top di gamma.

nubia z80 ultra surclassaNubia Z80 Ultra supera le attuali ammiraglie nei primi benchmark, con Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 e 16 GB di RAM - Il Nubia Z80 Ultra è arrivato con una ricarica cablata da 100 W, 16 GB di RAM e il chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Lo riporta notebookcheck.it

nubia z80 ultra surclassaNubia Z80 Ultra: il prossimo top di gamma senza fori - Uno dei marchi di fabbrica degli smartphone di ultima generazione di Nubia sicuramente è il compatto fotografico di altissimo livello unito ad un design full s ... Come scrive tecnoandroid.it

