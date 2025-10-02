Nozze forzate con stupri e droga | giovane torna in Italia e fa arrestare i genitori

Obbligata ad andare in Bangladesh per sposare un amico del padre, la ventenne è sfuggita all'incubo. Ora è protetta.

Rifiuta nozze forzate:botte e narcotici

