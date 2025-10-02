Nozze forzate con stupri e droga | giovane torna in Italia e fa arrestare i genitori

Obbligata ad andare in Bangladesh per sposare un amico del padre, la ventenne è sfuggita all’incubo. Ora è protetta. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Costringono la figlia a nozze combinate in Bangladesh e la drogano affinché resti incinta: arrestati - Una volta atterrata a Bologna, nell'aprile 2025, la giovane si è immediatamente rivolta ai carabinieri, che l'hanno ascoltata e protetta. Riporta tag24.it

