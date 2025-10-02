Novoli maxi rissa con coltelli e bottiglie I residenti | Violenza inaudita davanti agli occhi dei bambini

Firenze, 2 ottobre 2025 – “Uno di questi giorni rischiamo una bottigliata in testa. La situazione è grave. Forse si aspetta il morto prima di prendere seri provvedimenti?”. È ancora scosso Nicola, che ieri pomeriggio si trovava, come spesso accade, al giardino delle Medaglie d’Oro in via Baracca insieme al nipotino. A un certo punto, due bande di “maranza” si sono fronteggiate a colpi di coltelli e bottiglie rotte. “Scene raccapriccianti, terribili”, racconta ancora sotto choc una nonna. “Praticamente ogni giorno le volanti devono intervenire in quello che sarebbe un bel giardino per anziani, famiglie e bambini”, scuote la testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

