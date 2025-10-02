Novità a Porta Santo Spirito Luca Veneri entra nella squadra tecnica

Il quartiere di Porta Santo Spirito ha annunciato l’ingresso nello staff tecnico di Luca Veneri, ex giostratore plurivittorioso. “La scelta - si legge nella nota della dirigenza gialloblu - nasce dalla volontà di rendere la squadra sempre più solida, arricchendola con nuove competenze ed energie. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Porta Santo Spirito conquista la 41esima Lancia d'Oro dopo una Giostra tiratissima e bellissima - Nonostante il cambio di cavallo a poche ore dalla Giostra, Elia Cicerchia, in sella a Toni, ha centrato due cinque e con i due quattro di Gianmaria Scortecci ha regalato alla Colombina la Lancia d'Oro ... lanazione.it scrive

Porta Santo Spirito, Niccolini vice rettore. Alla Colombina anche il nuovo camerlengo - Cambiamenti ai Bastioni di Arezzo: dimissioni del Camerlengo Moretti. Scrive lanazione.it