Novara scende ancora in piazza per la Flotilla | venerdì un nuovo corteo in città

Novaratoday.it | 2 ott 2025

Novara e Verbania scendono (ancora) in piazza per la Palestina.Alle 17 di domani, venerdì 3 ottobre, nelle due città partiranno contemporaneamente due cortei per manifestare contro il blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla da parte delle forze armate israeliane.A organizzare le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

