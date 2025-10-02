Novak Djokovic | Vorrei sfidare Sinner qui a Shanghai Al meglio dei tre set ho più chance di vincere

Oasport.it | 2 ott 2025

Quasi un mese dopo la netta sconfitta in semifinale agli US Open contro Carlos Alcaraz, Novak Djokovic si rimette in gioco ed è pronto a disputare il Masters 1000 di Shanghai in attesa di affrontare nelle prossime settimane quelli che potrebbero rivelarsi gli ultimi due impegni della sua stagione: il Six Kings Slam a Riad (torneo esibizione previsto dal 15 al 18 ottobre) ed il “suo” ATP 250 di Atene (2-8 novembre). “ Qui ho vinto per la prima volta, nel 2008, le World Tour Finals, che ora sono le ATP Finals. A parte lo Slam che avevo vinto quell’anno in Australia, era il mio trofeo più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

