Novak Djokovic | Vorrei sfidare Sinner qui a Shanghai Al meglio dei tre set ho più chance di vincere

Quasi un mese dopo la netta sconfitta in semifinale agli US Open contro Carlos Alcaraz, Novak Djokovic si rimette in gioco ed è pronto a disputare il Masters 1000 di Shanghai in attesa di affrontare nelle prossime settimane quelli che potrebbero rivelarsi gli ultimi due impegni della sua stagione: il Six Kings Slam a Riad (torneo esibizione previsto dal 15 al 18 ottobre) ed il “suo” ATP 250 di Atene (2-8 novembre). “ Qui ho vinto per la prima volta, nel 2008, le World Tour Finals, che ora sono le ATP Finals. A parte lo Slam che avevo vinto quell’anno in Australia, era il mio trofeo più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it
