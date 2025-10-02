Notte storica in Europa | dall’Italia alla Francia l’abbordaggio della Flotilla riempie le piazze

Una notte storica per l’Europa, non c’è altro termine per definirla: l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza da parte delle forze armate israeliane e l’arresto degli attivisti umanitari impegnati nella missione di consegna aiuti ha suscitato un moto di portata continentale. Dal Belgio all’Italia, dalla Spagna alla Turchia decine di migliaia di persone sono scese nelle piazze, nelle strade e nei luoghi d’assembramento pubblici per protestare e mostrare solidarietà agli arrestati. Un moto spontaneo, apartitico e non coordinato ma che ha avuto forza di marea. E che permette di considerare la questione della Global Sumud Flotilla sotto una lente diversa: e non si parla del giudizio della missione in sé quanto piuttosto del vento culturale che la guerra con portata genocida scatenata da Israele ha suscitato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

