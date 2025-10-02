Notte storica in Europa | dall’Italia alla Francia l’abbordaggio della Flotilla riempie le piazze
Una notte storica per l’Europa, non c’è altro termine per definirla: l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza da parte delle forze armate israeliane e l’arresto degli attivisti umanitari impegnati nella missione di consegna aiuti ha suscitato un moto di portata continentale. Dal Belgio all’Italia, dalla Spagna alla Turchia decine di migliaia di persone sono scese nelle piazze, nelle strade e nei luoghi d’assembramento pubblici per protestare e mostrare solidarietà agli arrestati. Un moto spontaneo, apartitico e non coordinato ma che ha avuto forza di marea. E che permette di considerare la questione della Global Sumud Flotilla sotto una lente diversa: e non si parla del giudizio della missione in sé quanto piuttosto del vento culturale che la guerra con portata genocida scatenata da Israele ha suscitato. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: notte - storica
Trump accoglie Putin, storica stretta di mano: il mondo col fiato sospeso nella notte dei lunghi coltelli
Newcastle-Barcellona e la grande notte di Asprilla, una tripletta storica: “Non pagai mai più da bere”
San Siro, svolta storica nella notte: la giunta comunale ha approvato questa decisione! Novità sul futuro dello storico impianto milanese
SVOLTA STORICA | Il voto nella notte: 24 favorevoli, 20 contrari e 2 non partecipano a voto, Fi esce da aula - facebook.com Vai su Facebook
Bravo, bravo, bravo @CarloCalenda non solo perché cita a proposito #Malagodi, ma perché si sta intestando sul piano politico-parlamentare una storica battaglia culturale dei liberali e della @fleinaudi: il superamento di questo regionalismo cialtronesco. Asc - X Vai su X
La notte primadell’Europa - «Notte di mamma e di papà col biberon in mano – canta Antonello Venditti - Riporta ilsecoloxix.it