notte prima degli esami da 40 anni

A dominare saranno le emozioni, il 25 novembre al Forum. Perché sul palco sale il cuore (grande) di Antonello Venditti. In una delle nuove date aggiunte al tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition”. Sull’onda di un successo travolgente. Il concerto si inserisce nel tour celebrativo dei 40 anni dall’uscita dell’album “Cuore”, che ha segnato la storia della musica. Venditti accompagnerà gli spettatori dal palco in un viaggio emozionante tra i brani più amati del suo repertorio, con particolare attenzione all’amatissimo “Notte prima degli esami”, pubblicato nel 1984 e diventato una sorta di inno generazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

