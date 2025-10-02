Notte prima degli esami Da 40 anni
A dominare saranno le emozioni, il 25 novembre al Forum. Perché sul palco sale il cuore (grande) di Antonello Venditti. In una delle nuove date aggiunte al tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition”. Sull’onda di un successo travolgente. Il concerto si inserisce nel tour celebrativo dei 40 anni dall’uscita dell’album “Cuore”, che ha segnato la storia della musica. Venditti accompagnerà gli spettatori dal palco in un viaggio emozionante tra i brani più amati del suo repertorio, con particolare attenzione all’amatissimo “Notte prima degli esami”, pubblicato nel 1984 e diventato una sorta di inno generazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: notte - prima
Stasera in tv sabato 19 luglio: Notte prima degli esami
Antonello Venditti al Vittoriale per i quarant’anni di “Notte prima degli esami”
Levante, tornano le scorribande con moto e scooter di notte: "Niente è cambiato, prima o poi qualcuno si farà male"
Vinchio Vaglio. Pondleif · Ibiza Beach House. Che notte, quella di Fermento: La Notte Prima della Vendemmia! La vendemmia ormai è terminata, ma rivedere queste immagini ci fa già pensare a un’unica cosa: non vediamo l’ora del prossimo anno! Grazie - facebook.com Vai su Facebook
#duse2526 La notte prima del debutto di stagione. Il sipario è ancora chiuso, la platea è silenziosa Domani la Stagione 2025/2026 comincia da qui ? https://teatroduse.it - X Vai su X
Notte prima degli esami. Da 40 anni... - Perché sul palco sale il cuore (grande) di Antonello ... Scrive ilgiorno.it
Notte prima degli esami: nuovo capitolo del film?/ Un’attrice al posto di Giorgio Faletti: l’indiscrezione - Sarebbe in cantiere un nuovo capitolo de La notte prima degli esami in cui al posto del professore interpretato da Faletti potrebbe esserci un'attrice. Si legge su ilsussidiario.net