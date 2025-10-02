Notte insonne per Favara ancora nessuna traccia della 38enne dispersa nonostante le ricerche no stop

Sono andate avanti tutta la notte - tanto con l'elicottero dell'Aeronautica che ha setacciato (scendendo fino a 250 metri d'altezza in alcuni punti) il mare e la spiaggia di Cannatello, nonché il percorso del canalone di acque bianche di Favara, quanto con più verifiche eseguite dai vigili del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

