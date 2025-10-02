Notte di proteste a Roma per la Global Sumud Flotilla
Roma, 2 ott. (askanews) - Le immagini della manifestazione a Roma dopo l'abbordaggio e il fermo delle navi della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza. Potere al popolo, nella Capitale, così come in altre città, ha richiamato in piazza centinaia di persone che al grido di "blocchiamo tutto" sono scese in strada, a partire da Piazza dei Cinquecento, dove era partita la protesta durante lo sciopero dello scorso 22 settembre. "Roma è scesa in piazza dalla parte degli attivisti e delle attiviste della Flotilla, dalla parte del popolo e della resistenza palestinese, denunciando complicità del governo con il terrorismo di Israele e pretendendo la rottura degli accordi diplomatici e commerciali, sapendo benissimo che la complicità si manifesta anche nel silenzio assordante che le finte opposizioni hanno dimostrato in questi due anni", hanno detto gli organizzatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
