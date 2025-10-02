Notte delle Edicole il grido dei giornalai Così muore un presidio sociale VIDEO
Una luce accesa in piazza Pier Vettori per rimarcare la presenza delle edicole ma anche un grido d’allarme che arriva direttamente dai giornalai toscani. Nel corso della “Notte delle Edicole” i lavoratori del settore si sono confrontati con le istituzioni e hanno chiesto a gran voce il rinnovo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: notte - edicole
Come può essere usata la musica degli ABBA usata per attaccare le barche e creare panico? È quello che succede la notte sulla Global Sumud Flotilla. Forze esterne entrano nelle radio di bordo, bloccano le comunicazioni fra le barche, trasmettendo musica - facebook.com Vai su Facebook
Ricerca: «trama di nella notte un grido» - Il nuovo trailer di Fondazione, l'uscita di 28 anni dopo, il remake della serie classica di Star Trek, il nuovo Matrix e il primo Star Wars nella settimana di Fantascienza. Come scrive fantascienza.com