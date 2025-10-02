Note incontri e impegno alla Sagra di San Francesco

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Monza la Sagra di San Francesco d’Assisi, organizzata dalla Comunità pastorale San Francesco col supporto della compagnia teatrale Impara l’Arte e del Comune. Dal 4 al 19 ottobre, i quartieri Cederna, Libertà e Sant’Ambrogio si animeranno di eventi, coinvolgendo associazioni e realtà locali. Tra i momenti clou, la messa di domenica 5 (10.30, chiesa Sacra Famiglia) con don Francesco Barbieri, missionario in Congo, e i rappresentanti dell’associazione “Amici di Luca Attanasio“. Il 9 ottobre (ore 18, Centro Civico Cederna), l’associazione Ama presenterà le sue attività di supporto a chi vive fragilità e lutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

note incontri e impegno alla sagra di san francesco

© Ilgiorno.it - Note, incontri e impegno alla Sagra di San Francesco

In questa notizia si parla di: note - incontri

’Estate nei Chiostri’. Mostra, note e incontri alla Società Umanitaria

Salerno, San Michele in Musica: incontri tra note e sapori

Salerno Classica, IncontriAMO la Musica: San Michele in Musica – Incontri tra note e sapori

note incontri impegno sagraNote, incontri e impegno alla Sagra di San Francesco - Torna a Monza la Sagra di San Francesco d’Assisi, organizzata dalla Comunità pastorale San Francesco col supporto della compagnia teatrale Impara l’Arte e del Comune. Secondo ilgiorno.it

Note d’autore e visionari per la Sagra Musicale . Il violino di Ilya Gringolts. E si va “Dietro il sipario“ - Entra nella settimana finale l’80esima Sagra Musicale Umbra con nuovi incontri e concerti. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Note Incontri Impegno Sagra