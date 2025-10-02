Domenica 5 ottobre il Museo del Tessile di Leffe propone “Note al Museo”, con visite guidate a partire dalle 14 e concerto “Sulle corde e sui flauti” alle 16.30. Protagonisti dell’iniziativa saranno Giovanni Mareggini (flauto) e Claudio Piastro (chitarra) dell’Associazione Mikrokosmos. Il programma prevede musiche di Mauro Giuliani, Gioachino Rossini, Astor Piazzolla e Jacques Ibert. Giovanni Mareggini è stato allievo di Sergio Ruscitti e si è perfezionato con Conrad Klemm e Peter Lukas Graf. Vincitore di concorsi internazionali tra cui il Bonci di Cesena e il Premio Yamaha di Stresa ha collaborato con numerose per poi intraprendere la carriera cameristica e solistica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Note al Museo”, a Leffe musica fra i telai