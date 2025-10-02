Nordio contro Gratteri | Le sue lezioni in tv? E' la dimostrazione che serve la separazione delle carriere

Ilfoglio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Nordio contro Nicola Gratteri e le sue lezioni su La7. Il ministro della Giustizia alla Camera: “Gratteri? La sia presenza in televisione? È la dimostrazione che serve la separazione della carriere. Non vedo l’ora di confrontarmi con lui. Non mi preoccupa che vada in televisione ma dimostra quello che sempre penso. I pm devono indagare e i giudici tacere. È la migliore prova della riforma della giustizia ”.  "Lezioni di mafia", il programma condotto da Gratteri, ha raccolto il 7,10 per cento di share (il 17 settembre, nella prima puntata), il 5,52 per cento il 24 settembre e il 3,95 per cento ieri, 1 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

nordio contro gratteri le sue lezioni in tv e la dimostrazione che serve la separazione delle carriere

© Ilfoglio.it - Nordio contro Gratteri: "Le sue lezioni in tv? E' la dimostrazione che serve la separazione delle carriere"

In questa notizia si parla di: nordio - gratteri

Nordio: “Gratteri in tv è il miglior testimonial delle carriere separate”. E attacca Davigo: “Non è più credibile”

Nordio contro Gratteri in tv: “A rischio il prestigio dell’ordine giudiziario, serve una nuova legge su questo tema delicato”

nordio contro gratteri sueNordio contro Gratteri in tv: “A rischio il prestigio dell’ordine giudiziario, serve una nuova legge su questo tema delicato” - Il Guardasigilli minaccia una nuova legge dopo la trasmissione del procuratore di Napoli: "A rischio il prestigio dell'ordine giudiziario" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

nordio contro gratteri sueNordio: “Gratteri in tv è il miglior testimonial delle carriere separate”. E attacca Davigo: “Non è più credibile” - E affonda: "Con il no al referendum torneremmo sottomessi alle Procure" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Nordio Contro Gratteri Sue