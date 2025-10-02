nonni e nipoti il momento magico della merenda che li rende complici

Il legame tra nonni e nipoti è speciale, inutile dirlo. È fatto di complicità, tenerezza, voglia di condividere e tanta, tanta dolcezza. Uno dei momenti unici che vivono più spesso insieme è quello della merenda. Mentre i genitori lavorano, i nonni vanno a prendere i nipotini a scuola, li accompagnano alle loro attività pomeridiane, li aiutano a fare i compiti e naturalmente sgranocchiano qualcosa insieme. 2 ottobre: la Festa dei Nonni. In occasione della Festa dei Nonni, che cade ogni anno il 2 ottobre e non a caso perché questo giorno è dedicato agli Angeli custodi, come sono i nonni, Unione Italiana Food, l’associazione che rappresenta le principali aziende produttrici di merendine italiane, ha commissionato ad AstraRicerche l’indagine “Nonni e nipoti a merenda”. 🔗 Leggi su Dilei.it

