Nonna Skyrim si ritira ad 89 anni perché non si diverte più | lascia YouTube dopo 15 anni

Game-experience.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Shirley Curry, meglio conosciuta come “ Nonna Skyrim ”, ha annunciato il suo ritiro definitivo da YouTube e dal celebre RPG di Bethesda dopo 15 anni di avventure virtuali. A pochi mesi dal compiere 90 anni, la creator che ha conquistato il mondo con la sua passione per The Elder Scrolls V: Skyrim ha spiegato di “non divertirsi più” a giocare e registrare video, un processo che un tempo le dava grande entusiasmo creativo. Nel suo ultimo video, Curry ha raccontato che ogni volta che provava a inventare nuove storie in Skyrim – sua specialità sin dagli inizi – riusciva a portare avanti solo un paio di video prima di annoiarsi nuovamente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

nonna skyrim si ritira ad 89 anni perch233 non si diverte pi249 lascia youtube dopo 15 anni

© Game-experience.it - Nonna Skyrim si ritira ad 89 anni perché non si diverte più: lascia YouTube dopo 15 anni

In questa notizia si parla di: nonna - skyrim

nonna skyrim ritira 89Nonna Skyrim si ritira a 89 anni: "non mi diverto più" - Una giocatrice di 89 anni ha lasciato Skyrim dopo 15 anni e migliaia di ore di gioco, dichiarando di aver perso l'interesse per il titolo Bethesda. Secondo spaziogames.it

nonna skyrim ritira 89Dopo 15 anni, nonna Skyrim si ritira perché non si diverte più e se la prende anche con il pubblico di YouTube - Dopo quindici anni di onorata carriera a giocare a The Elder Scrolls V: Skyrim, nonna Skyrim ha deciso di ritirarsi perché non si diverte più. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nonna Skyrim Ritira 89