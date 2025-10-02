Nonna Skyrim si ritira ad 89 anni perché non si diverte più | lascia YouTube dopo 15 anni

Shirley Curry, meglio conosciuta come “ Nonna Skyrim ”, ha annunciato il suo ritiro definitivo da YouTube e dal celebre RPG di Bethesda dopo 15 anni di avventure virtuali. A pochi mesi dal compiere 90 anni, la creator che ha conquistato il mondo con la sua passione per The Elder Scrolls V: Skyrim ha spiegato di “non divertirsi più” a giocare e registrare video, un processo che un tempo le dava grande entusiasmo creativo. Nel suo ultimo video, Curry ha raccontato che ogni volta che provava a inventare nuove storie in Skyrim – sua specialità sin dagli inizi – riusciva a portare avanti solo un paio di video prima di annoiarsi nuovamente. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nonna Skyrim si ritira ad 89 anni perché non si diverte più: lascia YouTube dopo 15 anni

