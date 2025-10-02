Non voglio sionisti a bordo del mio taxi C?è il genocidio La segnalazione | Io ebreo discriminato per la kippah Ora denuncio

Ilgazzettino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREVISO - È una vicenda emblematica di questi tempi cupi, con i venti di guerra che spirano dal Medio Oriente e avvelenano anche l?aria del Nordest. L?assordante boato delle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

non voglio sionisti a bordo del mio taxi c232 il genocidio la segnalazione io ebreo discriminato per la kippah ora denuncio

© Ilgazzettino.it - «Non voglio sionisti a bordo del mio taxi. C?è il genocidio». La segnalazione: «Io, ebreo discriminato per la kippah. Ora denuncio»

In questa notizia si parla di: voglio - sionisti

«Non voglio sionisti nel mio locale» e li caccia: il caso della Taverna Santa Chiara finisce in procura dopo la denuncia dei turisti israeliani - Il caso dei turisti di Israele cacciati dalla taverna Santa Chiara, ristorante del centro storico di Napoli, finisce in Procura. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Voglio Sionisti Bordo Mio