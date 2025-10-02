Non vogliamo essere complici del genocidio come il governo | il video della Statale di Milano occupata in solidarietà alla Flotilla

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina l’ Università Statale di Milano è stata occupata dalle studentesse e dagli studenti del collettivo Cambiare Rotta in solidarietà alla Flotilla. Un gesto che vuole essere “un segnale forte per rompere ogni complicità con il genocidio e il sionismo” secondo gli studenti che puntano il dito contro il governo italiano ritenuto “complice del genocidio”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

