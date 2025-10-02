Non vogliamo essere complici del genocidio come il governo | il video della Statale di Milano occupata in solidarietà alla Flotilla
Questa mattina l’ Università Statale di Milano è stata occupata dalle studentesse e dagli studenti del collettivo Cambiare Rotta in solidarietà alla Flotilla. Un gesto che vuole essere “un segnale forte per rompere ogni complicità con il genocidio e il sionismo” secondo gli studenti che puntano il dito contro il governo italiano ritenuto “complice del genocidio”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: vogliamo - essere
Palestina, Airbnb nei territori occupati Gli affittuari bolognesi al ‘colosso’: “Non vogliamo essere complici”
La storia di Maria Pia e Maria Teresa, a 83 anni star di TikTok: “Vogliamo essere uno sprone”
Ucraina, il summit sulla ripresa. Anche l’assessore Prandi a Roma: "Vogliamo essere parte attiva"
Dai, non esageriamo Però su una cosa vogliamo essere seri: per la Giornata Mondiale del Turismo, un motore di sviluppo straordinario, vorremmo fare una statua a te, che ami viaggiare e che ti affidi a noi per farlo #locautorent - facebook.com Vai su Facebook
Ep. 1043 – Come vogliamo essere e le altre storie di oggi - X Vai su X
Gaza, presidio ricercatori Cnr: "Non vogliamo essere complici di un genocidio" - I ricercatori del Cnr, autori tra l’altro di una petizione per Gaza rivolta al Presidente dell’istituto che ha raccolto duemila firme, si sono dati ... Segnala msn.com
I 500 dipendenti della Farnesina che hanno chiesto a Tajani di non essere complici del genocidio a Gaza - Il governo italiano, e il suo ministero degli Esteri, rischiano di essere in "concorso rispetto a violazioni gravi del diritto internazionale umanitario ... Si legge su fanpage.it