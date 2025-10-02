Non solo Prime l’NBA è anche su Sky

Sky  acquisisce nuovi diritti per trasmettere l’ NBA  in Italia. Raggiunto un  accordo pluriennale  che, a partire dal mese in corso, porterà il grande basket americano sulla pay TV e in streaming su NOW. La copertura NBA su Sky. Nello specifico, dopo alcune sfide della  pre season  in onda da oggi (2 ottobre), il nuovo canale dedicato  Sky Sport Basket  (205) dal 21 ottobre trasmetterà un’ampia selezione di incontri della stagione regolare a partire da: le partite della giornata inaugurale. tutte le partite dell’NBA Christmas Day. le partite del MLK Day e l’NBA All-Star. diverse partite dei playoff per stagione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

