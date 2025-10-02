Non solo il sapore del cibo anche il suono è altrettanto importante In occasione del Pollo Arrosto Day scopriamo perché la croccantezza piace tanto agli italiani
I l pollo è il secondo di carne più amato dagli italiani che lo consumano almeno una volta a settimana. Per celebrare questo alimento, il 2 ottobre torna il Pollo Arrosto Day, promosso da Unaitalia, l’associazione dei produttori di carni avicole. Tema di questa nona edizione è la croccantezza e il cosiddetto “crunch effect”. Ma perché il cibo che “suona” appaga il palato e ha effetti positivi sul punto vita? Dalla dieta vegana al ritorno alla carne: perché molte star stanno cambiando idea X Leggi anche › Dieta del pollo e del riso: come inserirli nel piano alimentare per perdere peso Pollo: perché fa bene. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: sapore - cibo
11 e 12 ottobre arriva Slow Good Fest a Moncalieri! Un nuovo appuntamento a tutto sapore all’interno di Gusto Festival con la grande festa del cibo buono, pulito e giusto, in collaborazione con Slow Food Piemonte Valle d'Aosta e Slow Food Torino Città Dal - facebook.com Vai su Facebook
Il cibo nello spazio fa schifo e ora forse sappiamo perché - Per funzionare efficacemente il corpo umano ha bisogno di energia, e visto che gli astronauti devono portarsi tutto da ... Riporta wired.it
“Food Sound. Il suono nascosto del cibo" diventa una mostra al Muse di Trento - Scienza, arte e tecnologia tra installazioni interattive e curiosità: è la mostra "Food Sound. Come scrive rainews.it