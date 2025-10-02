Non solo Gattuso un altro campione del mondo 2006 andrà ai Mondiali

Un protagonista del Mondiale vinto dall’Italia nel 2006 andrà ai prossimi Mondiali da ct di una nazionale già qualificata. La seconda sosta per le nazionali è alle porte. In serata si chiuderà l’ultimo turno europeo prima della pausa, poi toccherà ai vari campionati fino a domenica e infine i ct potranno riabbracciare i propri calciatori. Nella serata di domani, come consueto, l’Italia diramerà la seconda lista dei convocati di Rino Gattuso. Esattamente come a settembre, gli azzurri affronteranno Estonia e Israele. Questa volta a campi invertiti. La Nazionale sarà di scena sabato 11 alle 20:45 a Tallinn, poi martedì 14 la sfida contro Israele allo Stadio Friuli. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Non solo Gattuso, un altro campione del mondo 2006 andrà ai Mondiali

In questa notizia si parla di: gattuso - altro

Nuovi guai per Gattuso: dopo Retegui un altro bomber lascia la Serie A

Infortunati: ferguson ricomincerà a correre in settimana. Dopo Gattuso, un altro commissario tecnico a Casteldebole. E Pozzecco si mette in posa con il direttore sportivo Di Vaio

Italia-Israele, il ct Gattuso: “Sono un uomo di pace, ma noi facciamo un altro mestiere. Gravina sta facendo in modo che sia tutto perfetto”

"Faceva tanto il duro ma con me aveva paura. Mi ha deluso molto è solo un codardo" Il racconto rivelato solo oggi da Felipe Melo su Gennaro Gattuso che chiama come testimone anche un altro ex Milan come Thiago Silva - facebook.com Vai su Facebook

Altro che muscoli, l’Italia di #Gattuso regala gioco e gol. E quella tentazione con Israele… - X Vai su X

L'Italia di Camarda e Pio Esposito, Gattuso si gode i pulcini del gol: il più forte? E il più pronto? - Il bomber del Milan Camarda in prestito al Lecce ha segnato il suo primo gol in A da minorenne, il paragone con l'attaccante dell'Inter Pio Esposito scatena la polemica sul web e fa sorridere Gattuso ... Riporta sport.virgilio.it

Camoranesi: «Mi piacerebbe allenare in Italia. Intanto faccio il tifo per Gattuso» - Le dichiarazioni dell’ex centrocampista di Juventus e Nazionale Attualmente in pausa, ma con un’inestinguibile vogli ... Si legge su calcionews24.com