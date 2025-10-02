Non solo Gattuso un altro campione del mondo 2006 andrà ai Mondiali

Rompipallone.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un protagonista del Mondiale vinto dall’Italia nel 2006 andrà ai prossimi Mondiali da ct di una nazionale già qualificata. La seconda sosta per le nazionali è alle porte. In serata si chiuderà l’ultimo turno europeo prima della pausa, poi toccherà ai vari campionati fino a domenica e infine i ct potranno riabbracciare i propri calciatori. Nella serata di domani, come consueto, l’Italia diramerà la seconda lista dei convocati di Rino Gattuso. Esattamente come a settembre, gli azzurri affronteranno Estonia e Israele. Questa volta a campi invertiti. La Nazionale sarà di scena sabato 11 alle 20:45 a Tallinn, poi martedì 14 la sfida contro Israele allo Stadio Friuli. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

non solo gattuso un altro campione del mondo 2006 andr224 ai mondiali

© Rompipallone.it - Non solo Gattuso, un altro campione del mondo 2006 andrà ai Mondiali

In questa notizia si parla di: gattuso - altro

Nuovi guai per Gattuso: dopo Retegui un altro bomber lascia la Serie A

Infortunati: ferguson ricomincerà a correre in settimana. Dopo Gattuso, un altro commissario tecnico a Casteldebole. E Pozzecco si mette in posa con il direttore sportivo Di Vaio

Italia-Israele, il ct Gattuso: “Sono un uomo di pace, ma noi facciamo un altro mestiere. Gravina sta facendo in modo che sia tutto perfetto”

gattuso altro campione mondoL'Italia di Camarda e Pio Esposito, Gattuso si gode i pulcini del gol: il più forte? E il più pronto? - Il bomber del Milan Camarda in prestito al Lecce ha segnato il suo primo gol in A da minorenne, il paragone con l'attaccante dell'Inter Pio Esposito scatena la polemica sul web e fa sorridere Gattuso ... Riporta sport.virgilio.it

Camoranesi: «Mi piacerebbe allenare in Italia. Intanto faccio il tifo per Gattuso» - Le dichiarazioni dell’ex centrocampista di Juventus e Nazionale Attualmente in pausa, ma con un’inestinguibile vogli ... Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Gattuso Altro Campione Mondo