Tempo di lettura: 4 minuti FLOTILLA ABBORDATA DA ISRAELE, MA 23 NAVI PROSEGUONO SU GAZA OGGI TAJANI ALLA CAMERA, PD-AVS-M5S VERSO ASTENSIONE SU PIANO La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 sono ancora in rotta verso la Striscia. Sulle navi intercettate anche 22 italiani, tra cui i politici Scuderi e Croatti. “Greta e i suoi amici sono sani e salvi”, dice il ministero degli Esteri israeliano Saar. “Il nostro consolato assisterà tutti gli italiani” ha affermato Tajani aggiungendo che gli attivisti dovranno aspettare “in un centro, probabilmente nel porto di Ashdod”, prima del rimpatrio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Non solo Campania: Flotilla abbordata da Israele, cortei in Italia dei ProPal