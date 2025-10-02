Non solo Campania | Flotilla abbordata da Israele cortei in Italia dei ProPal

Anteprima24.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti FLOTILLA ABBORDATA DA ISRAELE, MA 23 NAVI PROSEGUONO SU GAZA OGGI TAJANI ALLA CAMERA, PD-AVS-M5S VERSO ASTENSIONE SU PIANO La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 sono ancora in rotta verso la Striscia. Sulle navi intercettate anche 22 italiani, tra cui i politici Scuderi e Croatti. “Greta e i suoi amici sono sani e salvi”, dice il ministero degli Esteri israeliano Saar. “Il nostro consolato assisterà tutti gli italiani” ha affermato Tajani aggiungendo che gli attivisti dovranno aspettare “in un centro, probabilmente nel porto di Ashdod”, prima del rimpatrio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

non solo campania flotilla abbordata da israele cortei in italia dei propal

© Anteprima24.it - Non solo Campania: Flotilla abbordata da Israele, cortei in Italia dei ProPal

In questa notizia si parla di: campania - flotilla

Non solo Campania: jet russi su Alaska e Lettonia, Mosca alza il tiro. Flotilla verso Gaza

Campania, la Flotilla della Schlein disobbedisce: De Luca jr (candidato unico) eletto con metà dei voti e una valanga di schede bianche

campania flotilla abbordata israeleFlotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città - Dopo la notizia che le forze di Israele hanno abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, si stanno organizzando in tutta Italia cortei e mobilitazioni ... Riporta fanpage.it

Israele abborda la Flotilla, idranti e arresti - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Da tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Flotilla Abbordata Israele