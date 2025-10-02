Non serve un camino | con questo termoventilatore elegante e potente avrai calore su misura in pochi istanti

Il termoventilatore a torre Philips Serie 5000 CX512011 è progettato per riscaldare ambienti domestici in modo rapido ed efficiente. Integra un sistema di controllo intelligente che regola la potenza in base alla temperatura della stanza, riducendo i consumi. Su Amazon è disponibile a circa 90€, in sconto rispetto al listino di 110 €. Design compatto e attenzione ai dettagli. Il Philips Serie 5000 CX512011 si distingue per un design sobrio e moderno, con finiture in nero e grigio scuro che si adattano facilmente a diversi contesti abitativi. Le dimensioni contenute (19,6 x 21,2 x 58 cm) e il peso di 2,4 kg facilitano lo spostamento e l'integrazione in qualsiasi stanza, mentre la struttura a torre consente una distribuzione verticale del calore, ideale per ambienti fino a 20 metri quadrati.

