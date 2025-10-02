Non sei scarso sei troppo alto | così Yuri mollò il pallone e diventò il miglior opposto al mondo

Romanò, la stella dell'Italia ai Mondiali, fino a 15 anni non aveva mai giocato una partita di pallavolo: faceva il terzino sinistro dei Giovanissimi del Centro Schiaffino, vicino Milano, e sognava San Siro. Poi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Non sei scarso, sei troppo alto": così Yuri mollò il pallone e diventò il miglior opposto al mondo

In questa notizia si parla di: scarso - troppo

Il Napoli vince faticando e grazie a #hojlund attaccante di razza (il mercato, forse, non era così scarso…) e al fuoriclasse #DeBruyne di cui si è parlato troppo e a sproposito. Gioco poco, problemi tanti, ma tre punti di capitale importanza. Da recuperare #McTo - X Vai su X

È troppo forte questo fenomeno di 40 anni o è troppo scarso il nostro campionato? Questo è il dilemma… #modric #acmilan #seriea #calcio - facebook.com Vai su Facebook

"Non sei scarso, sei troppo alto": così Yuri mollò il pallone e diventò il miglior opposto al mondo - Romanò, la stella dell'Italia ai Mondiali, fino a 15 anni non aveva mai giocato una partita di pallavolo: faceva il terzino sinistro dei Giovanissimi del Centro Schiaffino, vicino Milano, e sognava Sa ... Da msn.com

«Sei scarso, non ti faccio giocare». La denuncia dei genitori: nostro figlio di 10 anni umiliato dall'allenatore della squadra di calcio - Comincia sempre con un aggettivo infamante detto ridendo, “sei basso”, “sei lento”, “sei scarso”, "sei ciccio", e poi diventa un macigno di sofferenza. Scrive ilgazzettino.it